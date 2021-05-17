Милонов призвал не допустить показа в России «Золушки» с гендерно-нейтральной феей

Депутат Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» предложил «арестовывать и отправлять на перевоспитание к Кадырову» чиновников Минкульта, которые попытаются допустить к показу в России фильм «Золушка» с гендерно-нейтральным персонажем.

Таким образом парламентарий прокомментировал возможность появления на экранах российских кинотеатров фильма «Золушка», где роль феи-крестной будет исполнять гендерно-нейтральный американский актер Билли Портер.

«Новые стандарты погибающего общества будут пытаться заразить своей плесенью всех. Общество, которое выстоит, имеет шанс на выживание. Это ни в коем случае нельзя пропустить, у нас более-менее внимательно смотрят на эту проблему. Надеюсь, и в этот раз тоже не пройдет, потому что это, конечно, позор», — сказал он.

По мнению парламентария, Россия должна демонстрировать свое несогласие с такой позицией в том числе при помощи законодательных решений.

«Надо взять под контроль ФСБ всех чиновников Минкульта и смотреть, кто из них будет пытаться эту «Золушку» у нас легализовать, вычислять и арестовывать таких и отправлять на перевоспитание к (главе Чеченской Республики Кадырову. – ред.) Рамзану Ахматовичу», — заявил депутат.

По его словам, такой «ценностный конфликт» будет встречаться в культурной сфере все чаще.

«Нация, которая ценит гендерно-нейтральных Золушек, не имеет права на жизнь, это закон, который не мы придумали. Все нации, которые начинали так развращаться, заканчивали плохо. Пусть Запад слышат, что мы возмущаемся, что нам это не подходит, пусть они не надеются, что мы это потихонечку съедим, и не надеются протащить это через своих адептов – не получится», — заключил депутат.

Ранее в сети появились первые кадры с феей-крестной, роль которой в новой экранизации «Золушки» исполнит американский актер Билли Портер.

Режиссер картины Кэй Кэннон объяснила, что в новой версии фильма она попыталась модернизировать классическую сказку.