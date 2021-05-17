Скончался режиссер Николай Малецкий

Режиссер игрового и документального кино Николай Малецкий умер в возрасте 75 лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Союз кинематографистов России.

О причине смерти в организации не рассказывают. «На 76-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового и документального кино Малецкого Николая Леонидовича», — рассказали коллеги.

Николай Малецкий окончил режиссерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Снял художественные картины «Семейное дело», «Прыжок», «Мелодрама с покушением на убийство», «Завтрак с видом на Эльбрус». С 1993 года работал над документальным кино: выпустил фильмы «Первые в истории», »Венедикт Ерофеев. «Москва-Петушки», «Вратари», »Елена Калинина на коне», »Сергей Никоненко. Так я пришел», «По лезвию бритвы», «Вверх по трассе, ведущей вниз» и др.