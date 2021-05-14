Сергей Жуков объяснил распад группы «Руки Вверх!»

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков в беседе с изданием «7 дней» объяснил, почему распался коллектив.

Он напомнил, что в 1999 году его дуэт с Алексеем Потехиным перестал сотрудничать с продюсером Андреем Маликовым, чтобы зарабатывать больше. «До этого, давая по полсотни концертов в месяц, мы жили относительно скромно. Бесконечно экономили, откладывали, пытались накопить», — вспоминает Жуков, который после этого смог купить машину и квартиру.

Однако, утверждает Жуков, из-за этого продюсер якобы начал распускать об артистах слухи в прессе. В 2006 году группа распалась. «Мы перестали друг друга подпитывать, радовать, удивлять», — говорит Жуков.

Музыканты продолжили общаться, однако воссоединения не планируют.

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