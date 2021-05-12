«Культ насилия»: названа причина внесения Моргенштерна в «черный список» Украины

Служба безопасности Украины объяснила, что включила российского рэпера Моргенштерна в «список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины», из-за пропаганды культа насилия и жестокости.

Как сообщают «Украинские новости», СБУ направила письмо с предложением о включении рэпера в «черный список» министерству культуры и информационной политики страны. По мнению СБУ, рэпер «во время своих выступлений пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ, что создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта при его участии».

Ранее сообщалось, что Алишер Валеев (Моргенштерн) прокомментировал решение украинского Минкульта включить его в «черный список». Артист сообщил, что концертов на Украине больше не будет, но выразил надежду на изменение ситуации в будущем. «Надеюсь, важные дяди в пиджаках одумаются, и мы с вами разобьем стадион», — поделился он.