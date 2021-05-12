Влад Соколовский оказался в зоне обстрела из сектора Газа

Российский поп-исполнитель Влад Соколовский навещал родителей в Тель-Авиве и оказался в зоне ракетного удара, который нанесла по Израилю группировка ХАМАС.

О своем опыте певец рассказал в Instagram. От ударов Соколовский с семьей прятался в бомбоубежище. «Постоянно подскакиваем от воя сирен и бежим в сторону бункера», — рассказывал он подписчикам в ночь на 12 мая.

По словам Соколовского, он попытается покинуть страну ближайшими рейсами через Кипр.

Вечером в понедельник, 10 мая, на границах сектора Газа началась крупнейшая за последние годы эскалация. Утром следующего дня Армия обороны сообщила, что по территории Израиля из сектора Газа было выпущено более 200 ракет.

В ответ на это израильские военные поразили 130 палестинских военных целей, ликвидировав порядка 15 членов боевых подразделений контролирующей Газу группировки ХАМАС, а также запрещенного в России «Исламского джихада» (организация запрещена в России).

Более тысячи ракет выпустили по Израилю из сектора Газа с начала обстрелов.