Оператор Алисов умер в возрасте 80 лет

Советский и российский кинооператор Вадим Алисов скончался в возрасте 80 лет. Об этом рассказали ТАСС представители столичного ВГИКа.

Оператор известен работами над лентами «Вокзал для двоих» и «Жестокий романс»

«Вадима Валентиновича Алисова не стало», — уточнили в институте, где с 2002 года он был профессором кафедры кинооператорского мастерства.

Причина его смерти в настоящий момент не называется. Дата прощания с оператором пока неизвестна.

Вадим Алисов родился в 1941 году в Киеве. С 1958 года он трудился на киностудии «Мосфильм» ассистентом оператора В 1977 году он закончил операторский факультет ВГИКа. Алисов был оператором многих фильмов Эльдара Рязанова. Кроме того, Алисов работал с Владимиром Меньшовым, Никитой Михалковым и другими известными режиссерами.

Ранее умер звезда «Бедной Насти» народный артист Владимир Качан. Последние несколько дней актер был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, не мог дышать самостоятельно.