«Забрали с бронхитом»: сын Багдасарова — о самочувствии артиста перед смертью

Сын народного артиста Михаила Багдасарова Артур в беседе с телеканалом «360» рассказал, что у его отца перед смертью не было серьезных проблем со здоровьем.

Сообщения Росгосцирка о коронавирусе, из-за которого якобы умер дрессировщик, он подтвердить не смог. «Его забрали с бронхитом неделю назад где-то. Не болел, ничего у него не было. Абсолютно здоровый человек. Не было такого, чтобы он долго болел, или еще чего-то. Буквально недавно мы были на гастролях в Кисловодске, он приезжал, и мы открывали звезду перед цирком», — поделился сын покойного.

Пока семье Багдасарова не назвали точную причину смерти артиста. Дни перед смертью 75-летний дрессировщик провел в реанимации.

О смерти Михаила Багдасарова стало известно 4 мая. Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в беседе с «Газетой.Ru» назвал покойного «бойцом по жизни и правдорубом».