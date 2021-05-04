Турецкий отель закрыли из-за украинцев, отмечавших Пасху

В Турции была приостановлена работа отеля из-за действий украинских туристов. Проживающие захотели отметить Пасху на фоне ухудшения ситуации с COVID-19, передает издание Türkiye.

По информации СМИ, контролирующие органы узнали о произошедшем после того, как участники «вечеринки» разместили фото на своих страницах в социальных сетях.

Таким образом гостинице аннулировали сертификат «Безопасный туризм», с которым разрешалось работать в пандемию коронавируса.

«В социальные сети и средства массовой информации попали изображения, нарушающие меры по противодействию пандемии. Наши коллеги посетили отель», — уточнил губернатор Антальи Эрсин Языджи.

Он пояснил, что в соответствии с протоколами и по итогам проверки инцидент подтвердился.

На территории Турции с 29 апреля по 17 мая действует локдаун в связи с высоким уровнем заражений коронавирусом. Данный режим включает в себя круглосуточный комендантский час.

Ранее в Турции одобрили экстренное применение «Спутник V».