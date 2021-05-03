Райан Рейнольдс лайкнул Дзюбу в костюме Дэдпула

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба получил лайк от голливудского актера Райана Рейнольдьса после выхода в костюме супергероя Дэдпула на церемонию награждения своей команды чемпионским Кубком за досрочную победу в чемпионате России.

Сыгравший Дэдпула артиста лайкнул сразу несколько записей о выходе Дзюбы в Twitter.

Ранее Дзюба рассказывал, что костюм Дэдпула у него хранится давно. «Я хотел как-то побаловаться. Мне кажется, на третье подряд чемпионство можно себе это позволить. Сейчас дойду до раздевалки и сниму костюм. Очень жарко. Я в шлеме чуть не задохнулся. Пойдем радоваться. Не знаю, каким будет следующий костюм. Может, Скорпиона или Бэтмена», — говорил он после матча.

«Зенит» в седьмой раз в своей истории и в третий раз подряд стал чемпионом России, выиграв у «Локомотива» со счетом 6:1 в матче 28-го тура РПЛ. По количеству чемпионских титулов «Зенит» обошел московский ЦСКА, у которого шесть побед в чемпионатах России. Чаще первенство страны выигрывал только «Спартак», у московского клуба десять побед.