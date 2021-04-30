Концерт Noize MC сорвали в Оренбурге

Концерт российского рэпера Noize MC был сорван в Оренбурге. Об этом заявил музыкант на своей странице в Instagram.

По словам артиста, к срыву выступления могут быть причастны силовые структуры.

«ФСБ, МВД и администрация области задались целью отменить во чтобы то ни стало наш концерт сегодня у вас в городе», — поделился музыкант в видеообращении к оренбуржцам на странице в социальной сети.

Noize MC отметил, что он успел лишь отыграть акустический сет на первой площадке. Он добавил, что вторую площадку, где должно было быть выступление, «накрыли силовые структуры».

Певец попросил своих слушателей «не сдаваться» и пообещал, что концерт обязательно состоится. Неизвестно, когда теперь Noize MC планирует выступить в Оренбурге.

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