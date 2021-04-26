Селекционер расследует преступление в трейлере «Последней «Милой Болгарии»

Трейлер фильма Алексея Федорченко «Последняя «Милая Болгария» опубликован «ВКонтакте».

Фильм «Последняя «Милая Болгария» снят по мотивам книги «Перед восходом солнца» Михаила Зощенко.

Действие картины разворачивается в Алма-Ате в 1943 году, главный герой картины — молодой селекционер, возрождающий лечебный сорт яблок и расследующий странное преступление.

Федорченко рассказывал, что идея фильма появилась у него 30 лет назад, когда он читал книгу «Перед восходом солнца», однако к написанию сценария они приступили с Лидией Осокиной только в 2016 году. «Мы сняли фильм достаточно быстро, потом два года искали деньги на ее завершение. Я удивился, что никто из кинематографистов не занимался этим произведением», — цитировало режиссера ТАСС.

Ранее Алексей Федорченко снял фильмы «Первые на Луне» (2005), «Овсянки» (2009), «Война Анны» (2017).

24 апреля фильм Федорченко был представлен в основном конкурсе ММКФ.