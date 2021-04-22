Хилари Дафф снимется в сиквеле «Как я встретил вашу маму»

Стриминговый сервис Hulu анонсировал съемки продолжения сериала «Как я встретил вашу маму», выходившего с 2005 по 2014 год.

Как пишет Variety со ссылкой на собственный источник, главную роль в сериале исполнит актриса Хилари Дафф. Шоу будет называться «Как я встретила вашего папу».

Главной героиней сериала будет женщина по имени Софи, которая рассказывает сыну, как познакомилась с его отцом в 2021 году. Будут ли у нового проекта сюжетные пересечения со старым, неизвестно.

Сценаристами и продюсерами будут Элизабет Бергер и Исаак Аптакер, работавшие над сериалами «Это мы» (2016) и «С любовью, Виктор» (2020). Кроме того, в производстве заняты авторы сериала «Как я встретил вашу маму» Крейг Томас и Картер Бейз.

Ранее сообщалось, что создатели сериала «Аббатство Даунтон» объявили о выходе нового сиквела.