Путин заявил о создании Фонда культурных инициатив

Президент России Владимир Путин заявил о создании Президентского фонда культурных инициатив.

По словам главы государства, в 2021 году на деятельность Фонда будет потрачено 3,5 млрд руб. «Создадим президентский Фонд культурных инициатив. Более 1,5 тысяч креативных команд поддержим за счет грантов», — уточнил Путин.

Также Путин предложил направить 24 млрд руб. на обновление домов культур, библиотек и музеев в малых городах и сельской местности.

Владимир Путин 21 апреля обращается с ежегодным посланием Федеральному собранию. Новое выступление главы государства стало для него 17-м.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения Путина к Федеральному собранию.