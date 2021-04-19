«Чернобыль» возглавил отечественный кинопрокат после премьеры

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Кадр из фильма «Чернобыль» (2021) Кадр из фильма «Чернобыль» (2021)
Кадр из фильма «Чернобыль» (2021)
Централ Партнершип

Драма Данилы Козловского «Чернобыль» стала лидером российского кинопроката в минувшие выходные, сообщает портал kinobusiness.com со ссылкой на предварительные данные.

Премьера картины состоялась 15 апреля, с этого дня и до 18 апреля «Чернобыль» собрал кассу в 166,8 млн руб. Главный герой фильма — молодой пожарный на атомной станции в Припяти, который пытается не допустить второго взрыва в Чернобыле. Главную роль в фильме исполнил Данила Козловский, также в фильме играют Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова и др.

На втором месте оказался фантастический боевик, экранизация компьютерной игры «Мортал Комбат» с 153,6 млн руб.

Третью строчку занял фильм «Властелин колец: Братство кольца» 2001 года. Вернувшаяся на большой экран картина по книге Джона Р. Р. Толкиена собрала в прокате 49,1 млн руб.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что мешает «Чернобылю» стать по-настоящему пронзительной картиной об одном из самых страшных событий в истории СССР.