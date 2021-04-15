Вышел трейлер девятого «Форсажа»

На YouTube опубликован трейлер девятой части боевика о гонках «Форсаж» с Вином Дизелем в главной роли.

Дизель снова предстает в роли главного героя — Доминика Торетто, который не может оставить гонки и вести спокойную жизнь. По боевика Торетто, теперь семейному человеку — у него есть жена Летти и сын Брайан, — предстоит столкнуться с призраками прошлого ради спасения близких.

Известно, что в картине Джастина Лина гонщикам придется отправиться в космос. В картине также снялись Шарлиз Терон, Мишель Родригес, Джон Сина, Тайриз Гибсон, Натали Эммануэль и др.

«Форсаж 9» выйдет на российские экраны 20 мая 2021 года. Его премьера изначально была запланирована на май 2020-го — но планам помешала пандемия.

Ранее исполнитель главной роли и продюсер проекта Вин Дизель в интервью «Газете.Ru» объяснил, чем новая серия саги будет отличаться от предыдущих, и показал куртку, в которой собирался приехать на премьеру картины в России.