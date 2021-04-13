Певец Дмитрий Колдун о Борткевиче: «Мало, с кем могла бы также ассоциироваться Беларусь»

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Дмитрий Колдун Дмитрий Колдун
Дмитрий Колдун
Global Look Press

Певец Дмитрий Колдун рассказал «Газете.Ru», что ему посчастливилось быть лично знакомым с Леонидом Борткевичем. Он выразил сожаление в связи с уходом целого поколения артистов. И отметил, что знаменитостей, которые могли бы представлять культуру Белоруссии так же, как бывший солист ВИА «Песняры», мало.

«Я с Леонидом был, к счастью, знаком лично. Представить музыканта, который на таком уровне представлял бы белорусскую культуру, сложно. Таких людей очень мало — с кем могла бы ассоциироваться Беларусь. Мне очень жаль. Это поколение моего отца, к сожалению, оно уходит. Я надеюсь, те, кто остались, будут максимально долго нести в память эти имена. Наравне с Мулявиным, с белорусскими поэтами, которых, к сожалению, очень мало», – отметил Дмитрий Колдун.

Вокалист белорусского ВИА «Песняры» Леонид Борткевич умер на 72 году жизни. Как сообщил участник ансамбля Валерий Скорожонок, причиной смерти стал сахарный диабет.