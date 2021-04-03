Видео Манижи стало самым популярным на канале «Евровидения» среди участников 2021 года

Видео певицы Манижи Сангин (Manizha) с исполнением песни Russian Woman («Русская женщина») стало самым популярным на канале международного конкурса «Евровидение» среди участников 2021 года. Об этом свидетельствуют данные канала на YouTube.

Всего от представителей стран было размещено 39 клипов с песнями, которые примут участие в конкурсе в 2021 году.

Видео российской участницы посмотрели уже более 6,7 млн человек. Так, клип Манижи обогнал по популярности участника от Сербии группу Hurricane, которая будет выступать с песней Loco Loco. Коллектив на данный момент имеет свыше 6,6 млн просмотров.

В топ-4 также входят представительница Азербайджана певица Efendi и мальтийская участница певица Destiny.

Ранее имам прокомментировал песню Манижи для «Евровидения-2021».

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.