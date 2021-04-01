Актриса Анастасия Заворотнюк вышла на связь и рассказала журналистам о своем самочувствии. Об этом сообщается на сайте телеканала НТВ.

Телеканал анонсировал выпуск в честь 50-летия актрисы. Он будет показан 3 апреля. По словам журналистов, они смогли переговорить с актрисой. Она «твердо заявила, что со здоровьем все в порядке, и пообещала через год дать эксклюзивное интервью о творческих планах».

В то же время некоторые пользователи предположили, что это розыгрыш на 1 апреля, потому что актриса давно не общается ни с кем из журналистов.

Ранее СМИ писали, что судебные приставы разыскивают актрису Анастасию Заворотнюк из-за долга.

Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было. Тем не менее диагноз был косвенно подтвержден медиками в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий.