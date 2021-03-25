Путин ответил на вопрос про «моду на оголтелых НКВД-шников» в кино

Президент РФ Владимир Путин высказался по поводу «моды на оголтелых НКВД-шников» в кино во время онлайн-встречи с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры.

Во время разговора с президентом гендиректор студии «Военфильм» Игорь Угольников обратил внимание президента на недостоверные «киноподделки» о войне с «оголтелыми НКВД-шниками, генералами, которые гонят на смерть своих солдат». Он добавил, что после таких картин приходится возвращать доверие зрителя к собственному кино.

«По поводу «моды на оголтелых НКВД-шников» при описании событий прошлых лет. Ну чего? Мода такая, ведь у нас, ведь понимаете, даже на международные конкурсы выставляются в основном ленты, которые говорят о проблемах советского времени. Наверное, потому что других лент на международных конкурсах от России просто не принимают», — ответил Путин.

По его мнению, авторы делают упор на темы, которые могут «проскочить». Президент подчеркнул, что в новейшей истории достаточно проблем, повтор которых в будущем России хотелось бы избежать. Однако они не должны «застилать» нам глаза на величие подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, считает Путин.