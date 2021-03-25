Анна Кендрик летит на Марс в трейлере фильма «Дальний космос» от Netflix

В сети появился первый трейлер нового фильма от Netflix под названием «Дальний космос». Ролик был размещен на YouTube-канале Movie Trailers Source.

Кинолента будет посвящена теме освоения Марса. По сюжету к основному экипажу космического корабля присоединяется инженер, который попал на туда случайно. Ему предстоит находиться на борту в течение двух лет пока длится экспедиция к Красной планете.

В роли участников космической команды выступят актрисы Анна Кендрик («Мне бы в небо») и Тони Коллетт («Хичкок»), а также актеры Шамир Андерсон («Вайнона Эрп») и Дэниэл Дэ Ким («Остаться в живых»).

Режиссером фильма стал автор «Затерянной во льда» Джо Пенна. Он также выступил в качестве сценариста совместно с Райаном Моррисоном.

Премьера кинокартины запланирована на 22 апреля 2021 года.

Ранее в сети появился трейлер фильма «Города лжи», в котором сыграл Джонни Депп.