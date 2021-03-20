Умер народный артист России, хореограф Владимир Кирсанов

Актер Ефим Шифрин сообщил на своей странице в Facebook о смерти заслуженного артиста России, педагога и хореографа Владимира Кирсанов.

По его словам, хореограф умер на 74-м году жизни.

«Володенька, дорогой... Прямо причитать хочется. Остановится ли когда-нибудь этот проклятый ковид? Теплый, безгрешный человек... Самый улыбчивый из всех танцоров. Как же про Кирсанова теперь говорить - «был»?» — написал Шифрин.

Владимира Кирсанов родился 13 августа 1947 года. Он закончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства имени Румянцева, а после работал в Москонцерте, Росконцерте, сотрудничал с Джаз-бендом Игоря Бутмана, а также другими артистами. В 1985 году основал ансамбль «Степ-компания Владимира Кирсанова», в котором был руководителем.

При этом Кирсанов также был балетмейстером для фильмов «Слуга», «Мы из джаза», «Утомленные солнцем», «Зимний вечер в Гаграх», а также принимал участие в работе над постановками в Театре имени Ермоловой, Театре Сатиры, Театре Российской Армии и других.