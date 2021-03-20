Серия фильмов об Эйсе Вентуре получит продолжение

Киностудия Morgan Creek анонсировала выход продолжения серии фильмов о частном детективе Эйсе Вентуре. Об этом сообщает Park Circus.Park Circus.

Компания пока не разглашает сюжетные детали третьего фильма, а также станет ли кинолента продолжением вышедших в 90-х годах картин.

В Morgan Creek отметили, что над сценарием фильма работает группа специалистов, которые были сценаристами еще одной кинокартины с участием актера Джима Керри — «Соник в кино».

Представители киностудии подчеркнули, что на странице Эйса Вентуры в Facebook около трех млн поклонников призывали снять продолжение истории о детективе.

«Во время пандемии COVID-19 зрители с радостью встретили возвращение многих любимых персонажей. Вот и »Эйс Вентура» увидит новый день на Amazon», — рассказали в Morgan Creek.

Первый фильм «Эйс Вентура: розыск домашних животных» вышел в 1993 году. Спустя два года на экранах появился «Эйс Вентура 2: Когда зовет природа». После этого в 2009 году был выпущен спин-офф «Эйс Вентура-младший», но Джим Керри не принимал участия в картине.