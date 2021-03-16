Ильдар Абдразаков стал заслуженным артистом России

Оперный певец, худрук Академии музыки Елены Образцовой Ильдар Абдразаков стал заслуженным артистом Российской Федерации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий указ президента России Владимира Путина.

Также это звание было присвоено артистам Большого симфонического оркестра имени Чайковского Алексею Камешу, Михаилу Шиленкову и Дмитрию Шарову, актрисе РАМТ Дарье Семеновой и другим.

Звание заслуженного работника культуры России получил первый заместитель гендиректора-худрука «Геликон-оперы» Владимир Горохов.

В октябре 2020 года Ильдар Абдразаков впервые после перенесенной коронавирусной инфекции вышел на сцену — он выступил в рамках концерта Пласидо Доминго.