Осужденный Михаил Ефремов номинирован на кинопремию «Ника»

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов номинирован на кинопремию «Ника» в категории «Лучшая роль второго плана», сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на шорт-лист номинантов.

Ефремов получил номинацию за роль в фильме «Француз» Андрея Смирнова. Также на награду претендуют Александр Балуев («Француз») и Евгений Цыганов («Одесса»).

В 2021 году будут определены лауреаты «Ники» сразу за два года — 2019-й и 2020-й.

Осенью 2020 года Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров. Позже его срок сократили на полгода — до 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом времени.

Ранее сообщалось, что Ефремов вернулся в белгородскую колонию после карантина.