Георгий Дронов высказался против эмансипации

Актер Георгий Дронов («Воронины», «Девушки с Макаровым») в беседе с изданием «Стархит» ответил на вопрос о гендерном разделении профессий в России.

Он высказался против эмансипации, объяснив, что не считает, что женщинам нужно идти туда, «где грубость и жесткость». «Зачем? Не очень люблю, к примеру, единоборства с участием женщин. Не могу смотреть ни бокс, ни кикбоксинг с ними. Художественная гимнастика, плавание — да. Но тяжелая атлетика и драки — не знаю. Пусть лучше в армии женщина будет медсестрой, чем идет в бой в разведгруппе», — сказал Дронов, отметив, что как мужчине ему хочется поберечь девушку.

Среди исключений он назвал Наталью Рагозину — непобежденную российскую боксершу по прозвищу «Кувалда». «Не хотелось бы, чтоб это имело массовый характер. Никого не хочу обидеть, они искренне любят и занимаются спортом. Это я понимаю», — поделился размышлениями артист.

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