Умер известный литературный критик Валентин Курбатов
Катерина Медведева
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Скончался литературный критик, член Союза писателей России Валентин Курбатов. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по культуре, писатель Сергей Шаргунов в своем Telegram-канале.
«Умер Валентин Яковлевич Курбатов. Светлая память», — написал депутат.
Литературный критик ушел из жизни в 81 год.
Курбатов был членом жюри литературной премии «Ясная Поляна», лауреатом Государственной премии РФ. Он написал около 20 книг. Его заслуги отмечены множеством наград и премий.