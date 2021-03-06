Умер известный литературный критик Валентин Курбатов

Скончался литературный критик, член Союза писателей России Валентин Курбатов. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по культуре, писатель Сергей Шаргунов в своем Telegram-канале.

«Умер Валентин Яковлевич Курбатов. Светлая память», — написал депутат.

Литературный критик ушел из жизни в 81 год.

Курбатов был членом жюри литературной премии «Ясная Поляна», лауреатом Государственной премии РФ. Он написал около 20 книг. Его заслуги отмечены множеством наград и премий.