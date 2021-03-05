Россиянки рассказали, на каких киногероинь хотят быть похожими

Россиянки в ходе проведенного киноканалом Cinema опроса рассказали, на каких киногероинь хотят быть похожими.

На первом месте оказалась Скарлетт О'Хара, главный персонаж картины «Унесенные ветром» (1939) Виктора Флеминга. Героиню, которую сыграла Вивьен Ли, описывают как сильную, волевую и умеющую любить.

Второе место заняли два агента ФБР – Дана Скалли (сериал «Секретные материалы», 1993–2018) в исполнении Джиллиан Андерсон и Кларисса Старлинг («Молчание ягнят», 1991) в исполнении Джоди Фостер. На третьем оказалась Хюррем Султан – героиня турецкой исторической драмы «Великолепный век» (2011 – 2014). В сериале ее играют Мерьем Узерли (в сериях 1 – 102) и Вахиде Перчин (103 – 134).

Также в топ ролевых моделей попали радистка Кэт из советского сериала «Семнадцать мгновений весны», Эллен Рипли из фантастического фильма «Чужой» и героиня сериала «Отчаянные домохозяйки» Бри Ван де Камп.

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