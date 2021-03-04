Олег Басилашвили получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени

Народный артист СССР Олег Басилашвили награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщает НСН. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал ещё в октябре 2019 года.

Награду Басилашвили вручил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Басилашвили — почетный гражданин Санкт-Петербурга, 1959 года служит в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Кинозрителю знаком по ролям в фильмах «Вокзал для двоих», «О бедном гусаре замолвите слово», «Служебный роман», «Мастер и Маргарита» и др.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил Константина Эрнста орденом «За заслуги перед отечеством» I степени.