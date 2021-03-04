Олег Басилашвили получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени
Елена Арнольдова
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Народный артист СССР Олег Басилашвили награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщает НСН. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал ещё в октябре 2019 года.
Награду Басилашвили вручил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Басилашвили — почетный гражданин Санкт-Петербурга, 1959 года служит в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Кинозрителю знаком по ролям в фильмах «Вокзал для двоих», «О бедном гусаре замолвите слово», «Служебный роман», «Мастер и Маргарита» и др.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил Константина Эрнста орденом «За заслуги перед отечеством» I степени.
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