Путин назначил главу управления по межрегиональным связям с зарубежьем
Антон Демидов
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Игорь Маслов получил должность начальника управления российского президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Он был опубликован на сайте Кремля.
«Назначить Маслова Игоря Венидиктовича начальником управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами», — сказано в документе.
В феврале Путин также назначил новых прокуроров четырех регионов.
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