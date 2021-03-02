Путин назначил главу управления по межрегиональным связям с зарубежьем

Игорь Маслов получил должность начальника управления российского президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Он был опубликован на сайте Кремля.

«Назначить Маслова Игоря Венидиктовича начальником управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами», — сказано в документе.

В феврале Путин также назначил новых прокуроров четырех регионов.