Латиноамериканка впервые сыграет Супергерл

Звезда сериала «Молодые и дерзкие» Саша Кэлли будет играть Супергерл в фильме по комиксам DC «Флэш», сообщает Deadline.

Кэлли станет первой латиноамериканкой, которой досталась эта роль. Она была выбрана из 425 претенденток в ходе кастингов, организованных по видеосвязи. Также в фильме снимутся Эзра Миллер, Билли Крудап, Бен Аффлек и Майкл Китон.

Режиссерское место проекта занял Андрес Мускетти («Мама», «Оно»).

Премьера «Флэша» запланирована на 4 ноября 2022 года.

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