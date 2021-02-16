В Москве простились с актером Олегом Валкманом

__is_photorep_included13477868: 1

В 29-й больнице прошла церемония прощания с актером Олегом Валкманом, сообщает «СтарХит».

На траурное мероприятие пришли коллеги, друзья артиста и его единственная родственница — племянница Алена с трехмесячным ребенком. Кроме того, на прощании присутствовала бывшая избранница Валкмана.

«Дорогой Олег, злюсь немного, потому что не жалел ты себя. Добрее человека я не встречала в нашем актерском цеху. Не обижался ни на что. Любил свое дело, любил людей вокруг себя», — сказала во время прощания коллега Валкмана по сериалу «След» Ольга Копосова.

Гроб с телом актера после траурной церемонии отвезут в Нижний Новгород. Там Олега Валкмана похоронят на местном кладбище.

Олег Валкман родился 11 июля 1968 года. Играл в сериалах «След», «Штрафбат», «Телохранитель-2», «Эшелон», «Громовы» и других кинопроектах.

О смерти актера стало известно 13 февраля. Смерть 53-летнего актера наступила неожиданно. Известно, что за день до смерти Валкман почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь.