Актера Кирилла Трубецкого обманули на 50 тысяч рублей

Сыгравший в сериалах «Кухня» и «Содержанки» актер Кирилл Трубецкой обратился в полицию с заявлением на своего приятеля, сообщает «Пятый канал».

Утверждается, что Трубецкой дал знакомому в долг 50 тыс. руб. в марте 2020 года года. Приятель обещал вернуть долг через пару месяцев, но обманул Трубецкого, а позже перестал выходить на связь.

Полицейские ведут проверку по факту заявления.

Ранее сын певицы Валерии Арсений Шульгин рассказал о том, как поверил онлайн-мошеннице в социальных сетях и перевел ей небольшую сумму денег.