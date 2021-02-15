Представитель Олега Валкмана рассказала о состоянии актера перед смертью

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Представитель Олега Валкмана Алена Мишина в беседе с «Пятым каналом» рассказала о его состоянии перед смертью.

По словам Мишиной, Валкман был госпитализирован в реанимацию. «У него поднялась температура, ему стало плохо. Мы вызвали скорую, какое-то время он лежал в реанимации. Сегодня его не стало. Я не знаю, что там было», — сказала она.

Причины смерти артиста уточняются, вскрытие назначено на 15 февраля.

Олег Валкман родился 11 июля 1968 года. Сыграл в сериалах «След», «Штрафбат», «Телохранитель-2», «Эшелон», «Громовы» и других кинопроектах.

О смерти актера стало известно 13 февраля.