Еще одна звезда сериала о Баффи высказалась против Джосса Уидона

Актриса Элайза Душку стала еще одной звездой сериала «Баффи — истребительница вампиров», выступившей против создателя шоу Джосса Уидона.

40-летняя Душку, сыгравшая в фантастическом сериале Фэйт, высказалась у себя в Instagram, назвав откровения своей коллеги по съемочной площадке Каризмы Карпентер «мощными, болезненными и описывающими картину, которую невозможно развидеть и забыть».

Она призвала не молчать об абьюзе в шоу-бизнесе, касающемся власти, гендера, сексуальности и расы. «Храбрость ведет к переменам и надежде», — говорит она. При этом, по словам Душку, она не знала о происходившем.

Ранее в жестокости и эмоциональном насилии Джосса Уидона обвинили Сара Мишель Геллар, Эмбер Бенсон, Мишель Трахтенберг и Каризма Карпентер.