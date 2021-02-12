Путин поздравил со столетием Чувашский национальный музей
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Чувашского национального музея со столетием учреждения культуры.
Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что музей был основан представителями научной и творческой интеллигенции, известными краеведами и этнографами и сейчас является центром притяжения для тех, кто интересуется историей родного края, традициями и обычаями чувашского народа.
Путин отметил, что коллектив с уважением относится к заветам своих предшественников и многое делает для развития музея и его филиалов. «Ваша исследовательская, экспозиционная работа, востребованные образовательные, просветительские, информационные проекты обогащают культурную, общественную жизнь столицы Чувашии и региона в целом, служат воспитанию подрастающего поколения», — написал президент.
Чувашский национальный музей находится в Чебоксарах. В 1921 году первым руководителем музея стал выпускник историко-филологического факультета Варшавского университета Николай Неверов. Неверов был репрессирован в 1937 и реабилитирован в 1956 году.