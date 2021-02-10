В Москве простились с погибшей после ДТП женой певца Сумишевского

В Москве состоялись церемония прощания и похороны жены Ярослава Сумишевского, погибшей 6 февраля после ДТП в Сибири.

Как сообщает «СтарХит», на траурном мероприятии присутствовали только близкие семьи Сумишевских. Похороны прошли на Химкинском кладбище. «Наташенька, миленькая, Царствие Небесное тебе. Страшное горе, беда... Ярослав, держись, мы всей семьей соболезнуем, плачем вместе с вами», — поддержала звезду «Трех аккордов» исполнительница шансона Вика Цыганова в соцсетях.

Напомним, 29 января Сумишевский с супругой ехали на концерт в село Солгон Ужурского района. Машина попала в ДТП, водитель погиб на месте, Наталья сильно пострадала, впала в кому. Сам Ярослав Сумишевский получил легкие травмы.