Disney закрывает снявшую «Ледниковый период» студию из-за коронавируса

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Ленивец Сид в мультфильме «Ледниковый период 2: Глобальное потепление» (2006) Ленивец Сид в мультфильме «Ледниковый период 2: Глобальное потепление» (2006)
Ленивец Сид в мультфильме «Ледниковый период 2: Глобальное потепление» (2006)
FilmStills.net/Global Look Press

Студия Disney приняла решение закрыть студию Blue Sky Studios, где были все пять частей «Ледникового периода».

Как сообщает Bloomberg, это связано с экономическими проблемами, вызванными пандемией коронавируса.

В течение двух месяцев будут уволены 450 сотрудников Blue Sky Studios.

Blue Sky Studios существовала с 1987 год. В 2017 году студия Walt Disney выкупила компанию у 21st Century Fox. Кроме «Ледникового периода», студия сняла две части «Рио», «Роботов», «Фердинанда», «Камуфляж и шпионаж».

Ранее сообщалось, что некоторые сцены нового фильма о Бонде придется переснять из-за паузы, обусловленной пандемией коронавируса.