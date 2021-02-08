Мэрилин Мэнсон назвал набравшую вес Лану Дель Рэй «лазаньей»

Актриса Энни Абрамс опубликовала в Instagram личную переписку с рок-музыкантом Мэрилином Мэнсоном, в которой артист высмеивает певицу Лану Дель Рэй.

На скриншотах можно увидеть, что Мэнсон сбросил Абрамс фотографию Дель Рэй, сделанную во время карантина, связанного с пандемией коронавируса. На фото видно, что певица набрала вес. «Лазанья Дель Рэй», — отвечает актрисе на вопрос, кто изображен на снимке. Кроме того, он сравнил певицу с вокалистом группы Mötley Crüe Винсом Нилом, который в определенный момент своей карьеры также набрал вес. «Ты испортишь мне жизнь, я испорчу тебе. Таков был уговор? Гори в аду», — обратилась Энни Абрамс к Мэрилину Мэнсону.

После она пожаловалась на попытки взлома своего ноутбука и социальных сетей. Актриса считает, что это происходит по инициативе Мэнсона.

Ранее актриса Эван Рейчел Вуд заявила, что Мэнсон издевался над ней во время их романа. Похожие заявления сделали актриса Эшли Линдси Морган, бывшая помощница артиста Эшли Уолтерс, модель Сара Макнилли и музыкант Габриэлла (также известна как SourGirrrl). Кроме того, трансгендерная стилистка Лав Бейли заявила, что Мэрилин Мэнсон угрожал ей оружием.

В свою очередь, бывшая жена Мэрилина Мэнсона Дита фон Тиз сказала, что обвинения в насилии в адрес музыканта не соответствуют ее личному опыту.