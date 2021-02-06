Путин наградил Эрнста орденом «За заслуги перед отечеством» I степени

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Президент России Владимир Путин наградил генерального директора Первого канала Константина Эрнста орденом «За заслуги перед отечеством» I степени. Указ опубликован на сайте Кремля.

В тексе документа говорится, что Эрнст награжден орденом «За заслуги перед отечеством» I степени за большой вклад в развитие СМИ и многолетнюю плодотворную деятельность.

Константин Эрнст является генеральным директором Первого канала с 6 октября 1999 года. Сегодня медиаменеджеру исполнилось 60 лет.