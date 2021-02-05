Товарный знак «Вдова Кобзон» зарегистрирует сын артиста

Сын покойного певца Иосифа Кобзона Андрей хочет зарегистрировать товарный знака «Вдова Кобзон», передает Ura.ru со ссылкой на соответствующую заявку, поступившую в Роспатент.

Новый бренд будет зарегистрирован по 33 классу Международной классификации товаров и услуг для широкого перечня алкогольной продукции, за исключением пива.

Заявку приняли к рассмотрению и удостоверились в том, что она соответствует требованиям кодекса. Заявка находится на рассмотрении ведомства.

Народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.

В конце 2020 года стало известно, что памятник Иосифу Кобзону может появиться в центре Москвы.