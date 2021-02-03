Лидер «Алисы» Кинчев за сутки собрал пять миллионов на сольный альбом

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Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев выступает на музыкальном фестивале... Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев выступает на музыкальном фестивале...
Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев выступает на музыкальном фестивале...
Илья Питалев/РИА «Новости»

Лидеру рок-группы «Алиса» Константину Кинчеву понадобилось чуть больше суток, чтобы собрать пять миллионов рублей на выпуск своего сольного альбома «Белый шум».

Краудфандинговый проект он запустил 1 февраля, сообщает РИА «Новости». К альбому будет прилагаться буклет с именами тех, кто принял участие в проекте и приобрел один или несколько лотов из предложенного Кинчевым списка.

Альбом уже записан, работа над ним началась два года назад и сейчас находится на финальных стадиях.

Группа «Алиса» была создана в 1983 году, издала 20 альбомов, среди которых релизы «Энергия», «Блок ада», «Шестой лесничий», «Черная метка».

Новый альбом Кинчева выйдет 1 сентября, в свободную продажу он не поступит — цифровые копии получат спонсоры проекта.