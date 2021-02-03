Клип «Би-2» получил две награды американского фестиваля

Видеоклип на песню «Бог проклятых» российской рок-группы «Би-2» получил две награды New York Cinematography Awards.

Как музыканты рассказали в Facebook, снятая Владимиром Бесединым видеоработа была отмечена в номинациях «Лучший музыкальный видеоклип» и «Лучшая операторская работа среди музыкальных видео».

New York Cinematography Awards поощряет новых и начинающих авторов и объявляет победителей каждый месяц.

Клип «Би-2» «Бог проклятых» вышел 25 ноября и набрал 100 тыс. просмотров за 7 часов после публикации. Клип артисты посвятили отношениям отцов и детей и «всем отверженным, униженным и оскорбленным». При написании сценария клипа режиссер вдохновлялся классическими хоррорами – «Сиянием» Стенли Кубрика и «Психо» Альфреда Хичкока.