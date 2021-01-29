Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Ланового

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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Василия Ланового.

«Ушел из жизни великий артист, всенародно любимый актер Василий Семенович Лановой. Его мужественные и благородные герои стали кумирами миллионов зрителей. Образы, которые он создал в кино и в театре, невозможно забыть... Соболезную родным и близким Василия Семеновича. Светлая память», – написал Собянин на своей странице в Instagram.

Вечером 28 января супруга Ланового Ирина Купченко сообщила, что артист скончался в возрасте 87 лет.

До этого актер несколько недель находился в больнице из-за осложнений, которые были вызваны коронавирусом нового типа, он пережил клиническую смерть.

Лановой известен по фильмам «Алые паруса», «Офицеры», «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны» и многим другим. С 1957 года был актером Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова.