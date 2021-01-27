Режиссер «Ликвидации» прокомментировал смерть актера Лахина

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Режиссер «Ликвидации» Сергей Урсуляк в беседе с «Пятым каналом» прокомментировал смерть сыгравшего в сериале актера Юрия Лахина.

В последний раз Урсуляк работал с Лахиным в 2009 году — над сериалом «Исаев». «Это огромная утрата, личная утрата. Несмотря на то, что мы последние годы не встречались и не работали. Я считаю, что Юра очень хороший, я бы даже сказал, выдающийся артист. Его работа в «Ликвидации» и в «Исаеве» — острая, яркая работа. Мне было удовольствие с ним работать. Я потрясен его уходом», — сказал режиссер, добавив, что недавно вспоминал об актере.

Юрий Лахин также снимался в сериалах «Молодежка», «Вечный зов», «Громовы», последней ролью актера стала роль журналиста Херфера в сериале Сергея Гинзбурга «Зорге» (2019). С 1996 года был артистом театра «Сатирикон». Скончался 27 января в возрасте 68 лет от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией.