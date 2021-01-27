Трейлер «Годзиллы против Конга» набрал более 30 миллионов просмотров
Александра Лисица
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Первый трейлер фильма об огромных чудовищах «Годзилла против Конга» за два дня набрал на YouTube-канале Warner Bros. более 30 миллионов просмотров.
Этот результат — лучший в истории киностудии, сообщает портал Screen Rant. За первые сутки после публикации трейлер посмотрели более 15 миллионов человек.
В новой части перезапуска франшизы о двух гигантских монстрах «Годзилла против Конга» главные роли исполнили Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун и Ребекка Холл.
По сюжету, Конг и его защитники хотят вернуться домой, но на их пути в этом опасном путешествии оказывается разбуженный от спячки Годзилла.
close