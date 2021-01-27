Трейлер «Годзиллы против Конга» набрал более 30 миллионов просмотров

Первый трейлер фильма об огромных чудовищах «Годзилла против Конга» за два дня набрал на YouTube-канале Warner Bros. более 30 миллионов просмотров.

Этот результат — лучший в истории киностудии, сообщает портал Screen Rant. За первые сутки после публикации трейлер посмотрели более 15 миллионов человек.

В новой части перезапуска франшизы о двух гигантских монстрах «Годзилла против Конга» главные роли исполнили Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун и Ребекка Холл.

По сюжету, Конг и его защитники хотят вернуться домой, но на их пути в этом опасном путешествии оказывается разбуженный от спячки Годзилла.