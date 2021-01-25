Директор покойного стендапера Шаляпина рассказала о его депрессии

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Директор стендапера Александра Шаляпина Мария Малякина рассказала о том, что ранее артист страдал от депрессии.

В беседе с телеканалом «Звезда» Малякина рассказала, что депрессия у Шаляпина появилась весной 2020 года, когда были отменены все концерты. «Просто в целом упадок, он считал, что все плохо, и из-за коронавируса тоже», - отметила она.

По ее словам, в последнее время он был на реабилитации, лечился от алкогольной зависимости. Из клиники актер выписался 21 января. Директор уточнила, что в феврале у Шаляпина должны были состояться концерты.

Ранее коллега Александра Шаляпина Карен Арутюнян также рассказывал, что перед смертью стендапер проходил реабилитацию.

Шаляпину был 41 год. По словам правоохранителей, причиной смерти стал суицид.

Дебютом Александра в кино стала роль в «Бумер: Фильм второй» в 2006 году. Зрителям он также известен по своим работам в картинах «Универ. Новая общага» (сериал), «Женщины против мужчин», «Тяжелый песок» (сериал) и другим. Победитель в номинации «Альтернативная пародия» на фестивале «Большая Разница Одесса 2011».