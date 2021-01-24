Посольство РФ в США выразило соболезнование по случаю смерти Ларри Кинга

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Посольство России в США выразило соболезнования по поводу смерти известного американского телеведущего Ларри Кинга. Об этом сказано в сообщении, размещенном в Facebook российской дипмиссии в Вашингтоне.

В российском диппредставительстве «были глубоко опечалены новостью о кончине Ларри Кинга, маститого американского телеведущего, интервьюера и писателя».

«Мы выражаем наши самые искренние соболезнования и сочувствие семье и близким Ларри Кинга», — заявили в посольстве.

Дипломаты отметили, что он был «единственным в своем роде», «легендой», «профессионалом», «культовым ведущим ток-шоу».

«По Ларри Кингу будут скучать миллионы его зрителей и слушателей, все те, кто его любил и уважал, восхищался этим выдающимся человеком», — подчеркнули они.

В дипмиссии считают, что тележурналиста «будут помнить за его искусство вовлекать гостей в непринужденную беседу и давать им возможность самим рассказывать свои истории».

Ранее сообщалось, что американский журналист Ларри Кинг умер в возрасте 87 лет. За несколько недель до смерти он был госпитализировали с коронавирусом нового типа. Кинг проходил лечение в медицинском центре в Лос-Анджелесе.

Лоуренс Харви Зейгер (настоящее имя Кинга) родился в 1933 году в американском Бруклине в семье европейских эмигрантов. Большая карьера Ларри началась в конце 50-х, когда он перебрался в Майами по предложению комментатора CBS Джеймса Сермонса, — из-за нехватки дикторов Кинг несколько раз появился в эфире местного радио и настолько сильно влюбился в работу, что остался в ней навсегда. Пожалуй, самым грандиозным проектом телеведущего являлось его ток-шоу «Larry King Live», которое он вел с 1985 по 2010 год. За это время Кинг успел сделать десятки тысяч интервью со знаменитыми спортсменами, деятелями искусства и политиками, включая Владимира Путина, Дональда Трампа и многих других.