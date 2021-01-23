Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга

Президент России Владимир Путин соболезнует в связи со смертью американского журналиста Ларри Кинга, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА «Новости».

Песков напомнил, что Кинг неоднократно брал интервью у российского лидера.

«Президент всегда ценил его высочайший профессионализм и непререкаемый журналистский авторитет», – добавил пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что американский журналист Ларри Кинг скончался в возрасте 87 лет. За несколько недель до смерти Кинг был госпитализирован с коронавирусом нового типа, он проходил лечение в медицинском центре в Лос-Анджелесе.

Лоуренс Харви Зейгер (настоящее имя Кинга) родился в 1933 году в американском Бруклине в семье европейских эмигрантов. Большая карьера Ларри началась в конце 50-х, когда он перебрался в Майами по предложению комментатора CBS Джеймса Сермонса, — из-за нехватки дикторов Кинг несколько раз появился в эфире местного радио и настолько сильно влюбился в работу, что остался в ней навсегда. Пожалуй, самым грандиозным проектом телеведущего являлось его ток-шоу «Larry King Live», которое он вел с 1985 по 2010 год. За это время Кинг успел сделать десятки тысяч интервью со знаменитыми спортсменами, деятелями искусства и политиками, включая Владимира Путина, Дональда Трампа и многих других.