Глава Союза журналистов России выразил соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил свои соболезнования семье умершего американского телеведущего Ларри Кинга и всем, «кто уважал этого человека». Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Ларри Кинг скончался в возрасте 87 лет.

«Можно только глубоко сожалеть. Это был, наверное, один из самых выдающихся, известных во всем мире американских тележурналистов. Во многом мы все, и я в том числе, учились у него тому, как стоит брать интервью, как вести себя в студии», — говорится в сообщении.

Он добавил, что через студию Ларри Кинга «прошли десятки тысяч самых выдающихся людей мира».

«От имени Союза журналистов можем выразить соболезнования всем, кто уважал этого человека, и его семье», - добавил Соловьев.

Несколько недель назад Кинга госпитализировали с коронавирусом, он проходил лечение в медицинском центре в Лос-Анджелесе.

В 2017 году Кинг рассказал о своей борьбе с раком легких. В апреле 2019 он прошел через ангиопластику, также перенес инфаркт.

Лоуренс Харви Зейгер (настоящее имя Кинга) родился в 1933 году в американском Бруклине в семье европейских эмигрантов. Большая карьера Ларри началась в конце 50-х, когда он перебрался в Майами по предложению комментатора CBS Джеймса Сермонса, — из-за нехватки дикторов Кинг несколько раз появился в эфире местного радио и настолько сильно влюбился в работу, что остался в ней навсегда. Пожалуй, самым грандиозным проектом телеведущего являлось его ток-шоу «Larry King Live», которое он вел с 1985 по 2010 год. За это время Кинг успел сделать десятки тысяч интервью со знаменитыми спортсменами, деятелями искусства и политиками, включая Владимира Путина, Дональда Трампа и многих других.