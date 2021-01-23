Умер Ларри Кинг

Умер американский журналист Ларри Кинг. Об этом сообщается в его официальном аккаунте в Twitter.

Ему было 87 лет.

Несколько недель назад его госпитализировали с коронавирусом, он проходил лечение в медицинском центре в Лос-Анджелесе.

В 2017 году Кинг рассказал о своей борьбе с раком легких. В апреле 2019 он прошел через ангиопластику, также перенес инфаркт.

Лоуренс Харви Зейгер (настоящее имя Кинга) родился в 1933 году в американском Бруклине в семье европейских эмигрантов. Большая карьера Ларри началась в конце 50-х, когда он перебрался в Майами по предложению комментатора CBS Джеймса Сермонса, — из-за нехватки дикторов Кинг несколько раз появился в эфире местного радио и настолько сильно влюбился в работу, что остался в ней навсегда. Пожалуй, самым грандиозным проектом телеведущего являлось его ток-шоу «Larry King Live», которое он вел с 1985 по 2010 год. За это время Кинг успел сделать десятки тысяч интервью со знаменитыми спортсменами, деятелями искусства и политиками, включая Владимира Путина, Дональда Трампа и многих других.